TV : Coup de théâtre, Médiapro fait un pacte avec TF1

Dans : Info.

Nouveau venu dans le paysage audiovisuel du football français, Médiapro était resté jusque-là extrêmement discret sur le déroulement des opérations.

Mais ce mardi matin, un communiqué de TF1 est venu apporter de premiers éléments décisifs. En effet, la première chaine a annoncé avoir conclu un partenariat sur quatre ans, renouvelable, afin de créer une nouvelle chaine qui sera nommée « Téléfoot ». Le nom de la traditionnelle émission du dimanche matin servira donc de marque de référence pour cette chaine qui proposera en direct et en exclusivité 80 % des matchs de Ligue 1, avec notamment les chocs de chaque journée le dimanche soir. Si le nom est donc déjà connu et apportera clairement un peu de prestige à Médiapro, ce partenariat donnera naissance à un nouveau duo de commentateurs vedettes pour les grandes affiches. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront ainsi aux manettes, eux qui sont habituellement présents sur les rencontres de l’équipe de France.



[MEDIAPRO] Le #partenariat s’articule autour de 3 #piliers fondamentaux :

• une licence de marque

• un partenariat éditorial et de production

• un partenariat de talents : @gregmargotton et @BixeLizarazu aux commentaires des 20 plus belles affiches de L1 pic.twitter.com/RlXUX69uDl — Groupe TF1 (@GroupeTF1) June 2, 2020

« Le Groupe Mediapro, nouvel acteur clé du football français, et le groupe TF1 annoncent la signature d’un accord inédit. Ce partenariat de quatre ans, renouvelable, repose sur trois piliers fondamentaux: une licence de marque, un partenariat éditorial et de production et un partenariat de talents », a fait savoir TF1, qui va forcément avoir un accès plus facile aux images et fait ainsi son retour dans le monde de la Ligue 1, quelque peu délaissé ces dernières années. Mais cette grosse surprise ne cache pas non plus un miracle, les matchs de Ligue 1 ne seront pas disponibles gratuitement sur TF1 bien évidemment, et cette nouvelle chaine prénommée Téléfoot, sera disponible sur abonnement à un coût prévu à 25 euros par mois.