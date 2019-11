Sextape de Valbuena, Benzema aura sa réponse le 9 décembre

Dans : Info.

La Cour de Cassation de Paris rendra le 9 décembre sa décision concernant la validité de l'enquête menée par la police dans le cadre de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Karim Benzema va donc encore un peu patienter.

Depuis 2015, et les révélations sur une affaire de chantage suite au vol d’une sextape sur le téléphone de Mathieu Valbuena, Karim Benzema se trouve au cœur des débats. Pour l’accusation et les enquêteurs, il est évident que l’attaquant français du Real Madrid a tenu un rôle dans cette histoire, en servant d’intermédiaires aux maîtres-chanteurs. Pour appuyer sa thèse, la police a utilisé un stratagème classique, un enquêteur se faisant passer pour un intermédiaire en charge de négocier avec ceux qui étaient en possession de cette vidéo volée. Mais du côté de Karim Benzema, et de Karim Zenati, son ami d’enfance, on estime que le policier qui a tenu ce rôle aurait incité à l’infraction et que cette partie de l'enquête doit être définitivement annulée.

Il y a un an presque jour pour jour, la Cour d’Appel avait validé la totalité de l’enquête, mais les avocats de Benzema et Zenati avaient aussitôt déposé un pourvoi en Cassation. C’est ce pourvoi qui était étudié ce lundi par l’assemblé plénière de la Cour de cassation de Paris, les magistrats ayant écouté pendant près de deux heures les arguments des avocats de Maître Spinozi, pour Karim Benzema et Karim Zenati, et de Maître Frédéric Thiriez, défenseur de Mathieu Valbuena. C’est le 9 décembre prochain que sera rendue la décision de l’instance. Et cette fois, on saura si oui ou non l'affaire de la sextape débouchera, ou non, sur un procès pour Karim Benzema.