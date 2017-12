RIP Johnny Hallyday : Le monde du foot rend hommage à Johnny

Ce mercredi matin, la France se réveille en apprenant le décès durant la nuit de Johnny Halliday, lequel s'est éteint auprès de sa famille des suites d'un cancer du poumon alors qu'il avait 74 ans. Les hommages arrivent évidemment par milliers après l'annonce de la mort de cette légende, car que l'on aime ou pas l'artiste, Johnny Halliday était une partie de l'histoire de notre pays. Le monde du football est donc lui aussi en deuil, et les messages se multiplient via les réseaux sociaux.

