Dani Alves libéré moyennant 1ME de caution

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Moyennant le paiement d'une caution d'un million d'euros et le retrait de ses deux passeports (brésilien et espagnol), Dani Alves va être libéré de prison en attendant le procès en appel.

Quelques semaines après avoir été condamné à quatre ans de prison pour le viol d'une jeune femme dans une boîte de nuit en Catalogne, l'ancien joueur brésilien va quitter sa cellule. En effet, ce mercredi, la section 21 du Tribunal de Barcelone a décidé, après un vote secret, la libération conditionnelle de Dani Alves. Pour cela, l'ancienne star du Barça et de la Seleçao, passée par le PSG, devra verser une caution d'un million d'euros, et remettre ses deux passeports à la justice. De même, il aura pour obligation de rester en Espagne et de pointer chaque semaine devant le même tribunal. Cette libération n'intervient que parce que plusieurs appels ont été effectués après la première condamnation, et il devra retourner en prison juste avant le procès en appel.