Médias : PSG, OL, OM, RMC ne fait pas de jaloux

Par Corentin Facy

En plein mercato, RMC s’offre les services de plusieurs anciens joueurs de Ligue 1 pour ses émissions de la rentrée.

A la tête de son émission de 18h à 20h depuis un an sur RMC, Jérôme Rothen va accueillir de nouvelles recrues dans son équipe. En effet, le site Pure Medias dévoile que la radio s’est offert les services de trois anciens joueurs de Ligue 1 pour compléter la bande de « Rothen s’enflamme ». Et il y en a pour tous les goûts puisque, et ce n’est surement pas un hasard, un ancien joueur de l’OM, un ancien de l’OL et un ancien du PSG vont analyser l’actualité du football sur RMC. Il s’agit de Mamadou Niang, de Juninho et de Jérémy Ménez.

Du changement aussi pour l'After Foot

⌛ Cette semaine, c'est encore l'échauffement, mais la vraie rentrée de @Rothensenflamme, avec le vrai @RothenJerome, c'est le 22 août. Du lundi au vendredi, 18h-20h, sur RMC ! pic.twitter.com/FhH1rf07AL — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 18, 2022

Ces trois nouvelles recrues rejoignent une bande déjà bien fournie composée de Julien Cazarre, Lionel Charbonnier, Emmanuel Petit, Eric Di Meco, Mathieu Valbuena, Mathieu Bodmer, Pascal Olmeta et Jean-Michel Larqué. Le média dévoile par ailleurs du changement pour l’émission « L’After Foot » qui suit « Rothen s’enflamme ». De 20h à 22h, les auditeurs auront maintenant rendez-vous avec « La génération After Foot » qui donnera encore davantage la parole aux auditeurs avant l’émission classique de 22h à 00h autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et les consultants habituels. En cette période de mercato, l’actualité est donc également très chargée du côté des médias et RMC a finalisé son recrutement.