Médias : Lizarazu arrête RTL après 12 ans de présence

Surprise au sein du petit monde de la radio, Bixente Lizarazu a mis fin à son aventure sur RTL.

Depuis 12 ans, l’ancien arrière gauche de l’équipe de France participait en effet aux émissions spécialisées sur le football sur les ondes de RTL, avec un certain succès. Mais Radio France a annoncé avoir ainsi recruté l’ancien footballeur avec des responsabilités accrues, puisqu’il sera aussi « la voix du sport » dans la couverture médiatique de la radio nationale jusqu’aux JO de 2024 à Paris, et aura aussi une émission sur France Bleu à la rentrée. Un programme chargé pour le champion du monde 1998, qui continuera ses activités sur TF1 où il commentera les plus grandes affiches de Ligue 1 avec la chaine Téléfoot.

« Suite à mon arrivée sur Radio France en septembre 2020, grand merci à RTL pour ces 12 belles saisons passées ensemble. Merci à toutes les équipes et particulièrement tous les journalistes du service des sports. Bonne continuation à vous. On se verra sur les stades Visage faisant un clin d'oeil et tirant la langue », a fait savoir le Basque, qui devrait avoir une saison 2020-2021 très musclée. Pas de quoi lui faire peur.