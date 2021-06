Médias : Canal+ va bien éjecter Pierre Ménès !

Dans : Info.

Écarté du Canal Football Club depuis la diffusion du documentaire de Marie Portolano, Pierre Ménès ne retrouvera pas l’antenne de Canal+.

Il y a encore quelques mois, Pierre Ménès était la tête d’affiche de la chaîne cryptée. Suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, le journaliste a toujours eu une voix qui porte. Mais depuis qu’il a été accusé d’agressions sexuelles par plusieurs anciennes collègues de Canal+, Ménès a perdu son trône. Écarté de l’antenne depuis le mois de mars dernier, il ne retrouvera pas son poste d’avant. S’il espérait un retour à la rentrée prochaine, Ménès n’aura pas cette seconde chance. Puisque selon les informations du Parisien, « la direction de Canal + a pris la décision de l'évincer définitivement de ses effectifs ». Alors qu’un « accord à l'amiable » pourrait être signé entre les deux parties, l’affaire est maintenant entre les mains des avocats des deux parties.

Pierre Ménès va vite rebondir dans les médias



Si ce choix serait motivé par le fait que Canal+ n’est pas certain de diffuser des matchs de Ligue 1 la saison prochaine, cette décision découle surtout de l’affaire Marie Portolano, qui avait dénoncé les actes de Ménès autour de son documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Que ce soit du côté de Canal ou d'Arash Derambarsh, l’avocat de Ménès, l’enquête se poursuit et aucune décision n'est prévue dans les plus brefs délais. En tout cas, les négociations ont bien commencé entre les deux parties. Si aucun terrain d’entente n’est trouvé, le journaliste de C+ pourrait « porter l'affaire devant les prud'hommes et demander à Canal + une forte indemnité ». Si ce bras de fer pourrait durer tout l’été, Pierre Ménès ne mettra pas longtemps à rebondir. Puisqu’il aurait déjà reçu plusieurs propositions médiatiques pour la suite de sa carrière…