TV : Pierre Ménès et Canal+, divorce en cours !

Mis au repos depuis le mois de mars, Pierre Ménès ne devrait plus revenir sur Canal+. Des négociations seraient en cours pour formaliser la fin de sa collaboration.

Le 30 mars dernier, après l’énorme polémique suscitée par la diffusion du documentaire de Marie Portolano, dont on avait appris que plusieurs séquences avaient été coupées, Pierre Ménès avait été mis à l’écart du Canal Football Club « d’un commun accord » avec les dirigeants de la chaîne à qui le consultant avait fait savoir qu’il avait « besoin de repos ». Du côté de C+, on avait indiqué que cette décision était prise jusqu’à nouvel ordre, une enquête étant lancée en même temps à la demande des représentants du personnel sur l’attitude passée de Pierre Ménès. Depuis, c’est le silence absolu dans ce dossier, même si ces derniers jours le consultant le plus célèbre du football s’est fait plus présent sur Twitter où il a conservé ses 2,5 millions de followers. Preuve que sa popularité auprès de sa fanbase n’a pas réellement souffert de cette polémique.

Cependant, la carrière de Pierre Ménès à Canal+ pourrait être à conjuguer au passé si l’on en croit Mohamed Toubache-Ter. Selon l’insider, la chaîne dirigée par Maxime Saada aurait définitivement tranché concernant son consultant. « Pierre Ménès ne reviendra pas à l’antenne sur Canal+. La Direction de Canal + lui a signifié qu’il ne reviendrait plus à l’antenne. Des discussions sont en cours pour sa sortie !! », annonce Mohamed Toubache-Ter, dont les informations sont souvent très judicieuses. Pour l’instant, aucune confirmation n’est venue de la chaîne cryptée, qui en plus a perdu les droits de la Ligue 1 et va donc devoir soulager ses effectifs et réduire ses émissions. Après douze ans passés sur Canal+, qu'il avait rejoint en 2009 en provenance de M6, Pierre Ménès semble donc proche de la sortie.