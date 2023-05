Hakimi et Joana Saez ensemble, elle s'indigne

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Le nom d'Achraf Hakimi est apparu dans une rumeur de la presse à sensation espagnole, ce qui a immédiatement fait réagir la femme concernée, qui n'est autre que l'ex de Daniel Alves.

Voilà un couple recomposé qui fait fantasmer la presse à sensation en Espagne, mais le démenti ne laisse pas de place au doute. Achraf Hakimi termine en roue libre sa saison avec le PSG, et il enchaine surtout les suspensions. Cela lui permet d’être vu à Milan, où il a soutenu l’Inter dans sa demi-finale de Ligue des Champions, mais aussi à Madrid. Son passage dans la capitale espagnole, où il a longtemps vécu, lui a permis de décompresser puisqu’il a été aperçu en boite de nuit et bien accompagné. La presse people a même annoncé que le joueur marocain du PSG avait alors rencontré Joana Sanz, qui n’est autre que l’ex-femme de Daniel Alves, dont elle a divorcé depuis que ce dernier est en prison préventive pour une accusation de viol dans une boite de nuit de Barcelone fin décembre 2022.

Cette rencontre sulfureuse n’a pourtant jamais eu lieu, a concédé la mannequin espagnole dans un message sur les réseaux sociaux. Une façon de démentir la rumeur lancée par l’émission « Ya es mediadia » et sa journaliste Alexia Rivas, qui évoquait une complicité naissance entre le joueur du PSG et l’ex de Daniel Alves. « Je ne comprends pas la maladie troublante de ce pays. Quel grand manque de respect vous avez. Vous dépassez continuellement les limites avec votre méchanceté créative. Je ne le connais pas et je ne l’ai jamais vu de ma vie », a lancé Joana Sanz, dans un missile à l’encontre de la presse à sensation espagnole mais aussi ses suiveurs sur les réseaux sociaux, qui la harcelaient de questions à ce sujet.

Joana Sanz déménage à Madrid

En attendant, l’ex-femme du joueur qui a tout gagné avec le FC Barcelone a décidé de déménager définitivement à Madrid alors qu’elle vivait auparavant entre le Brésil et Barcelone. Ce choix serait dicté par des opportunités professionnelles dans la capitale espagnole, alors que la presse espagnole murmurait plutôt qu’en raison du divorce en cours, le clan de Daniel Alves lui aurait demandé de partir de l’appartement au nom du footballeur en Catalogne.