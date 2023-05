Hakimi fait la fête avec son ex, le PSG enrage

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les stars du PSG sont heureuse en cette fin de saison. Lionel Messi et Neymar ont fêté le titre du FC Barcelone, et Achraf Hakimi a lui aussi eu un gros coup de coeur pour son ancienne équipe de l'Inter Milan.

En cette fin de saison, le Paris SG a un titre de champion de France à aller chercher. Cela passera par un court déplacement à Auxerre ce dimanche, avec l’occasion, en fonction du résultat des autres équipes, de mettre un terme au léger suspense demeurant. Ce sera sans Achraf Hakimi, qui a pris deux cartons rouges en peu de temps et va manquer les deux prochains matchs au minimum. Une fin de saison décevante pour l’international marocain, qui a laissé son équipe à 10 contre 10 face à Ajaccio pour une broutille en fin de rencontre, signe de son agacement récurrent ces dernières semaines.

Esulta così in tribuna Hakimi, oggi difensore del PSG, ma evidentemente ancora molto affezionato all'Inter che conquista la finale di Champions battendo a San Siro il Milan 🔵⚫️#tuttosprt #inter #championsleague #hakimi pic.twitter.com/qHbYIKFlJh — Tuttosport (@tuttosport) May 16, 2023

Empêtré dans des affaires extra-sportives avec le divorce très médiatisé avec sa compagnie Hiba Abouk et des accusations d’agression sexuelle de la part d’une jeune fille rencontrée sur les réseaux, le latéral droit connait une fin de saison difficile. La coupe du monde brillante et son statut de l’un des meilleurs joueurs de couloir de la planète football n’ont pour le moment plus vraiment d’écho. Alors, pour se réjouir, Achraf Hakimi a trouvé du réconfort auprès de l’un de ses anciens clubs, l’Inter Milan. Même s’il a grandi en Espagne et a été couvé par le Real Madrid, où il n’a quasiment jamais joué, le Lion de l’Atlas n’a jamais oublié son passage d’une saison à l’Inter Milan. Recruté pour 40 millions d’euros avec un contrat de cinq ans à la clé, le latéral s’était révélé en Série A avec un titre de champion au final. Et un transfert express au PSG dans la foulée, un an seulement après son arrivée en Lombardie.

Neymar, Messi et maintenant Hakimi, this is provocation !

Très apprécié par les tifosis, Hakimi a gardé une cote d’amour élevée et la réciproque est de mise. Résultat, le joueur du PSG était dans les tribunes de San Siro ce mardi soir pour le choc contre le Milan AC en demi-finale de la Ligue des Champions. A défaut d’y parvenir avec le Paris SG, le défenseur se projette sur le succès de l’Inter et n’a pas caché sa joie lors des buts et de la qualification de son ex-équipe. Des images captées par la télévision italienne et par les réseaux sociaux du club milanais, qui n’a pas hésité à mettre cette présence en avant.

Du coup Hakimi c’est pareil..? Car il est nul au PSG et célèbre avec son ancien club donc bon https://t.co/i4xXGjavDZ — Charlizbock (@charlizbock) May 18, 2023

De quoi faire rire jaune au PSG, où on voit dans cette fin de saison bien triste depuis l’élimination en Ligue des Champions, que les joueurs savourent visiblement des victoires de leurs anciens clubs avec beaucoup d’entrain. Lionel Messi est apparu sur les lives Instagram du titre du FC Barcelone, Neymar était carrément à Barcelone pour célébrer cette victoire en boite de nuit, et maintenant Achraf Hakimi s’enflamme pour le parcours de l’Inter Milan. Nul doute que le Marocain suivra de près la finale à Istanbul face à Manchester City, même si cela a le don d’agacer aussi les supporters du PSG, qui demandent à leurs dirigeants de ne pas oublier ces attitudes. Si celle de Neymar a fait beaucoup parler, puisqu’il semble avoir oublié qu’il a changé de club, le comportement de Hakimi est aussi pointée du doigt. Il faut dire que, s’il n’est pas interdit de soutenir et d’apprécier les anciens clubs par où les joueurs sont passés, les supporters du PSG aimeraient surtout avoir des titres et des nuits de prestige à fêter avec leur équipe, ce qui n’est pas vraiment souvent le cas ces dernières années.