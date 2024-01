Foot01.com vous souhaite une bonne année 2024 ‍!

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

La page 2023 est tournée, place à 2024. L’ensemble de la rédaction de Foot01 vous souhaite un bon réveillon et un passage le plus doux possible vers l’année 2024. Santé et bonheur pour tous, tel est le souhait que nous pouvons vous faire pour les 12 prochains mois.

L’année qui arrive sera encore plus que d’habitude riche en évènements avec le Championnat et la Coupe de France, mais aussi l’ensemble des clubs français encore qualifiés en Coupe d’Europe, ce qui n’est pas si fréquent. Ensuite, il sera temps de faire place à un été très chaud, avec l’Euro 2024 où la France fait partie des gros bras attendus, et les Jeux Olympiques de Paris où le tournoi de football s’annonce spectaculaire. En attendant, en ce premier janvier, c'est le premier jour du mercato et de nombreux clubs chercheront à se renforcer, sans perdre leurs meilleurs éléments.

Autant d’évènements à suivre sur Foot01, où le football dicte sa loi depuis plus de 15 ans déjà. Et nous en profitons au passage pour vous remercier d’être toujours aussi nombreux à suivre l’actualité sur notre site ou dans l’espace commentaires.

Bonne année 2024 à tous !