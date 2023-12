Emmanuel Petit dérape sur RMC et insulte les auditeurs ‍!

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Présent dans l’After Foot sur RMC mardi soir après la victoire de Lens contre Séville, Emmanuel Petit s’en est pris aux auditeurs de l’émission.

Certains soirs de Ligue des Champions, RMC invite Emmanuel Petit aux côtés de Daniel Riolo et de Gilbert Brisbois afin de débriefer les grandes affiches européennes dans l’After Foot. Mardi soir, Lens a arraché sa qualification en Europa League en venant à bout du FC Séville, une rencontre sur laquelle il y avait beaucoup à dire. Mais contre toute attente, l’émission de mardi soir a commencé par un flot d’insultes de la part d’Emmanuel Petit à l’égard… de certains auditeurs de l’émission. Le tchat des internautes s’affichant sur écran géant au sein du studio de l’After Foot, Emmanuel Petit est sorti de ses gonds après un commentaire sur lequel un internaute a expliqué que l’ancien joueur d’Arsenal avait rejoint les Gunners uniquement pour l’argent en 1997.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Racing Club de Lens (@rclens)

Des accusations qui ont totalement fait disjoncter le natif de Dieppe, lequel était en boucle pendant plus de deux minutes et impossible à calmer. Les noms d’oiseaux ont volé et le champion du monde 1998 a vraisemblablement eu du mal à s’en remettre, bien qu’il n’ait pas été insulté par les internautes, lesquels ne lui ont pas manqué de respect sur le tchat de l’émission. « ‘Manu découvre l’oseille alors que lorsqu’il est parti à Arsenal’ (message du tchat)… Quand il s’agit de sortir des conneries, il vaut mieux fermer sa gueule » s’est énervé le consultant de RMC au début de l’After Foot, avant de poursuivre.

Emmanuel Petit craque en plein direct

« Parce que sincèrement les footix, je vais vous dire un truc, j’ai été à Arsenal car je kiffe le championnat anglais et là-bas j’ai découvert le vrai football. J’ai adoré mon passage à Arsenal alors si tu places l’argent avant… si j’avais voulu gagner plus d’argent, je ne serais pas allé en Angleterre. C’est pour ça que je ne vais pas sur les réseaux sociaux, car je vais les envoyer chier toute la journée tous ces abrutis. Non mais sérieux les gars, allez vous coucher et prenez un verre de lait. Ça me fait rire, tu es qui toi ? Ramène ton c… ici. On est entouré de débiles, d’abrutis finis cachés derrière un pseudo… va faire du yoga » s’est emporté l’ancien joueur de Monaco, Arsenal, Barcelone ou encore Chelsea, très agacé et qui aura sans doute été rappelé à l’ordre par la direction de la radio après son passage dans l’After Foot mardi soir au vu des mots employés à l’encontre des internautes.