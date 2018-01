Dopage : Quatre ans de suspension pour Samir Nasri ?

Dans : Info, Foot Europeen, Liga.

Transféré à Antalyaspor lors du dernier mercato estival, Samir Nasri pourrait connaître un sérieux coup d'arrêt dans sa carrière. En effet, ce dimanche soir, le quotidien AS révèle que le milieu de terrain de 30 ans « risque jusqu'à quatre ans de suspension », pour s'être fait injecter des vitamines en décembre 2016, quand il jouait au FC Séville.

Alors que l'UEFA et le Tribunal arbitral du sport ont refusé son certificat thérapeutique rétroactif, donné après l'ouverture de l'enquête lancée par l'agence antidopage espagnole et l'agence mondiale antidopage, l'ancien international français pourrait donc être mis sur la touche pour ces perfusions illégales. Affaire à suivre, mais ça sent le roussi pour Nasri...