Disparition de Sala : Une énorme cagnotte prend forme pour les recherches

Dans : Info, FC Nantes.

Depuis l’annonce de la fin des recherches jeudi, la mobilisation autour d’Emiliano Sala est impressionnante.

Si les autorités estiment que les chances de retrouver l’Argentin et le pilote sont quasi nulles, la famille de l’attaquant et le monde du football gardent espoir. Ces derniers ont tous réclamé la reprise des recherches, avant de prendre les choses en main. En effet, les proches du Nantais transféré à Cardiff ont lancé une collecte de fonds vendredi pour financer des recherches privées.

« Cette cagnotte a été créée face à l’urgence de la situation et la décision des autorités de ne pas poursuivre les recherches », expliquent les organisateurs, qui espèrent récolter 150 000 euros pour repartir à la recherche de Sala et du pilote de l’avion disparu lundi soir. A priori, le montant sera facilement atteint puisque l’initiative avait déjà rassemblé environ 123 000 euros ce samedi midi ! Il faut dire que les donateurs sont nombreux et généreux.

Lopes, Plasil, Halilhodzic...

Parmi eux, certains ont choisi de rester anonymes, quand d’autres ont accepté d’afficher leur nom. On apprend ainsi qu’un certain Anthony Lopes a offert 1 000 euros, tout comme Jaroslav Plasil. Tandis que l’entraîneur nantais Vahid Halilhodzic, en colère contre la police de Guernesey, a proposé le double ! A ce rythme, l’organisme contacté par la famille Sala pourra vite relancer les recherches.