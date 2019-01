Disparition de Sala : La police de Guernesey abandonne les recherches

Après trois jours de travail, la police de Guernesey a annoncé ce jeudi qu’elle abandonnait les recherches actives de l’avion d’Emiliano Sala. Depuis la disparition du pilote et de l'Argentin, qui quittait Nantes suite à son transfert à Cardiff, les autorités n’ont retrouvé aucune trace de l’appareil. Alors que beaucoup continuent de garder espoir, la police locale estime que les chances de retrouver les deux hommes en vie sont quasi nulles.

