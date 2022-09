Des hommes armés et cagoulés, Pogba raconte la peur de sa vie

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Dans le cadre de sa plainte pour tentatives d’extorsion, Paul Pogba a donné sa version des faits aux autorités. Son témoignage a fuité dans les médias. Un récit glaçant qui explique pourquoi le milieu de terrain avait d'abord accepté de verser les 13 millions d’euros réclamés par ses agresseurs.

Paul Pogba a vécu un enfer. Avant de porter plainte auprès des autorités italiennes, le milieu de terrain a bien failli craquer sous la menace. Et pour cause, le Français a sans doute eu la peur de sa vie le 19 mars dernier. L’ancien joueur de Manchester United se trouvait dans un quartier de son enfance à Roissy-en-Brie avec un ami. Mais aux alentours du minuit, alors qu’il s’apprêtait à regagner son hôtel, d’autres membres de son entourage l’ont emmené dans un appartement à Chanteloup-en-Brie.

Effrayé, Pogba comptait payer

C’est à cet endroit que l’attendaient deux hommes cagoulés, lourdement armés et avec des gilets pare-balles, qui l’ont obligé à éteindre et à leur donner son téléphone portable. Selon Paul Pogba, ses agresseurs lui avaient alors exigé un versement de 13 millions d’euros, dont 3 millions d’euros en espèces. « J'avais peur, a raconté le joueur de la Juventus Turin dans son témoignage, relayé par Le Monde. Les deux gars ont rebraqué leurs armes sur moi. Du coup, en étant braqué ainsi, sous la menace, je leur ai dit que j'allais payer. Ils criaient : "Ta gueule, baisse les yeux". »

🔴 Paul Pogba a été placé sous protection policière en Italie, tout comme sa mère, Yeo Moriba. Une source policière précise au quotidien Le Parisien que le milieu de la Juve et des Bleus bénéficiera toujours de cette protection s'il passe sur le territoire français. — RMC Sport (@RMCsport) September 18, 2022

« (…) L'un des deux cagoulés a parlé à l'oreille de Roushdane (l'un de ses amis qui a été mis en examen, ndlr). Quand les gars cagoulés repartent, Roushdane m'a dit qu'il fallait que je les paye, sinon on était tous en danger, a poursuivi Paul Pogba. Roushdane a expliqué que ce qui venait de se passer, c'est normal lorsqu'on est un joueur de foot connu. Mais que je devais payer car en plus, lui s'était porté garant. » Mais sa banque a refusé de lui donner les 13 millions d’euros. L’international tricolore n’a pu verser que 100 000 euros aux malfaiteurs. Parti pour virer la somme totale sur un compte à Dubaï, le joueur a finalement contacté la police. Quelques mois plus tard, son frère Mathias et quatre autres personnes sont mises en examen.