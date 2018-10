Cristiano Ronaldo répond frontalement à l'accusation de viol

Dans : Info.

Accusé de viol par une Américaine, qui affirme qu'il a abusé d'elle à Las Vegas en 2009, Cristiano Ronaldo est officiellement sorti de son mutisme ce mercredi après-midi. Dans un communiqué diffusé via les réseaux sociaux, CR7 a balayé ces accusations, estimant qu'il était très serein dans la mesure où il n'avait rien à se reprocher.

« Je nie fermement les accusations portées contre moi. Le viol est un crime abominable qui va à l'encontre de tout ce que je suis et ce en quoi je crois (...) Je refuse de nourrir le spectacle médiatique créé par des personnes cherchant à faire leur promotion à mes dépens. Ma conscience est claire et cela me permet ainsi d’attendre avec tranquillité les résultats de toutes les enquêtes », a indiqué Cristiano Ronaldo. De son côté, la justice américaine a réouvert le dossier, ce qui forcément laisse à penser qu'elle a des arguments pour le faire. Le Spiegel avait dévoilé lundi que la plaignante avait décidé de rompre un accord amiable trouvé avec CR7, qui en échange d'un peu plus de 300.000 euros avait obtenu de cette dernière qu'elle se taise suite à une soirée dans un établissement de Las Vegas.