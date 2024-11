Ballon d’Or ‍: Benzema ne l'aime pas, Rodri s'en fout

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Vainqueur du Ballon d’Or 2024, Rodri ne fait pas l’unanimité. Parmi ses nombreux détracteurs, Karim Benzema estime que le milieu de Manchester City n’est pas un joueur impressionnant. Pas de quoi vexer l’Espagnol qui a répondu à sa manière.

Près de deux semaines plus tard, certains n’ont toujours pas digéré. Le Ballon d’Or 2024 décerné à Rodri suscite encore des critiques dans le monde du football. Beaucoup avaient une nette préférence pour le favori annoncé, à savoir Vinicius Junior, notamment soutenu par un Karim Benzema peu emballé par le milieu de Manchester City.

« Je n'ai rien contre Rodri, qui est un bon joueur, commentait récemment l’ancien Merengue pour l’émission El Chiringuito. Mais je suis dans mon canapé, je regarde la télé et Rodri ne fait pas des choses qui me font dire : "Pffff", alors que Vinicius l'a fait plus d'une fois. C'est un peu triste et je ne me sens pas bien pour Vinicius qui méritait de remporter ce Ballon d'Or. » On peut dire que l’attaquant français d’Al-Ittihad n’a pas été tendre avec l’international espagnol. Mais aussi classe que sur le terrain, le Mancunien a répondu au Ballon d’Or 2022 sans la moindre animosité.

La réponse étonnante de Rodri

« Si c'est offensant ? Non, non. C'est son opinion, il a le droit de penser cela, a réagi Rodri dans les colonnes de France Football. Je ne peux pas non plus espérer plaire à tout le monde. J'ai plu à un jury de cent votants, c'est déjà pas mal. Puis, j'ai aussi entendu Paul Scholes expliquer le contraire, qu'il trouvait mon jeu très beau et intelligent, et venant d'un tel milieu de terrain, ça signifie quelque chose pour moi. Et tout ce que je sais, c'est que Karim Benzema a été un Ballon d'Or d'un incroyable niveau, je suis bien placé pour le savoir tant il nous avait fait souffrir cette année-là. (Rires.) » Répondre à une critique par un compliment, c’est rare.