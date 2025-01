La Belgique n’a aucune confiance en Rudi Garcia

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Nommé sélectionneur de la Belgique à la surprise générale alors que Thierry Henry était pressenti, Rudi Garcia ne fait déjà pas l’unanimité.

Cela a rarement été le cas lors de ses passages dans les clubs précédents, mais le technicien français révélé au Mans et à Dijon, possède quand même un sacré CV avec l’OM, l’OL, la Roma et Naples dessus. Il a également entrainé un certain Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Pas de quoi faire sauter au plafond l’ancien diable rouge Marc Wilmots, pour qui il va falloir se méfier des qualités de communicants du nouveau sélectionneur de la Belgique.

« Le passé c'est le passé. Ok, il a 60 ans et a déjà vécu beaucoup de choses mais le rôle d'entraîneur et celui de sélectionneur, c'est totalement différent. Donc je ne comprends pas trop l'intérêt d'aller sur des comparaisons de carrière. Rudi Garcia communiqué très bien. Mais j'espère qu'il ne va pas nous enfumer. Ce que les joueurs demandent, c'est l'honnêteté et de la droiture », a prévenu sur La Tribune l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, pour qui Rudi Garcia n’aura en tout cas pas beaucoup de temps pour se mettre en jambes. Dès le mois de mars, la Belgique jouera les barrages de relégation de la Ligue des Nations. Un premier écueil à franchir pour cet entraineur qui devrait avoir le soutien de quelques cadres de la sélection, comme Thibaut Courtois pressenti pour revenir après avoir boudé les Diables ces derniers temps.