Scandale en Italie, la Fédération vire deux joueurs

Par Eric Bethsy

Soupçonnés d’avoir effectué des paris sportifs illicites, Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo ont été interrogés par les forces de l’ordre pendant le rassemblement de l’Italie. La Fédération italienne de football a donc demandé à ses deux internationaux de quitter la sélection.

Absente des deux dernières Coupes du monde, l’Italie n’a plus le droit à l’erreur. La sélection de Luciano Spalletti doit absolument se qualifier pour l’Euro 2024. Son billet est encore loin d’être validé avant les matchs des éliminatoires contre Malte et l’Angleterre. D’autant que les Italiens doivent composer avec une affaire susceptible de les perturber. En effet, les forces de l’ordre ont débarqué dans leur centre d’entraînement pour interroger Sandro Tonali (Newcastle) et Nicolo Zaniolo (Aston Villa).

Tonaldi et Zaniolo quittent le rassemblement

Les deux milieux sont soupçonnés d’avoir effectué des paris sportifs illicites et ont dû répondre aux questions de la police, sous la surveillance de Gianluigi Buffon, responsable de la délégation transalpine. De quoi alerter la Fédération italienne de football (FIGC) qui a préféré écarter les deux joueurs avec un communiqué publié jeudi. « La Fédération annonce qu'aujourd'hui en fin d'après-midi, le Parquet de Turin a notifié les documents d'enquête aux joueurs Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo, actuellement en rassemblement avec l'équipe nationale au Centre Technique Fédéral de Coverciano », peut-on lire sur le site officiel de la FIGC.

🔴 Repubblica : C’est le début d’un possible nouveau tremblement de terre dans le Calcio. Dans le téléphone de Nicolò #Fagioli, des discussions prouvent l’implication d’une dizaine d’autres joueurs dans l’affaire des paris sportifs. pic.twitter.com/vuW1XT63Ih — GuillaumeMP (@Guillaumemp) October 13, 2023

« Quelle que soit la nature des actes, estimant que dans cette situation les deux joueurs ne sont pas dans les conditions nécessaires pour faire face aux engagements prévus dans les prochains jours, la Fédération a décidé, également pour les protéger, de leur permettre de revenir dans leurs clubs respectifs », a annoncé l’instance italienne. A noter que le milieu de la Juventus Turin Nicolo Fagioli, accusé d’avoir utilisé des profils différents pour parier sur des plateformes clandestines, fait également l’objet d’une enquête. L’Italie a donc appelé l’attaquant de la Roma Stephan El Shaarawy en renfort.