Euro 2028 et 2032 ‍: Les Iles Britanniques, la Turquie et l'Italie à la fête

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Il n’y a aucun suspense en ce qui concerne l’organisation des prochains championnats d’Europe de football.

L’UEFA a confirmé que l’ensemble des Iles Britanniques, à savoir l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Ecosse, l’Irlande et l’Irlande du Nord récupérait donc le championnat d'Europe dans 5 ans. Une candidature commune qui était la seule en lice, et qui organisera donc l’Euro 2028 dans plus de 10 stades, dont Glasgow, Dublin, Belfast, Glasgow et Londres bien sûr.

🇮🇹➕🇹🇷 Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!



The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc — UEFA (@UEFA) October 10, 2023

Pour l’édition suivante, en 2032, la candidature jointe de l’Italie et de la Turquie était également seule sur le coup, et ces deux pays seront donc co-hôtes de l’Euro 2032. 20 stades ont été proposés, et 10 seront retenus pour ce championnat, avec 5 dans chaque pays.