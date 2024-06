Pourquoi il est si fort, Messi dit enfin la vérité

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

A 37 ans désormais, Leo Messi peut se vanter du fait d'avoir tout remporté dans le monde du football. L'octuple Ballon d'Or sait néanmoins que son talent n'est pas dû au hasard.

Leo Messi a récemment fêté son 37e anniversaire. La Pulga est sur la fin de sa carrière même si le champion du monde ne dirait pas non à la possibilité de soulever une autre Copa America dans quelques jours. Le joueur argentin évolue néanmoins sans grande pression. A l'Inter Miami, il compte bien profiter des derniers moments et continuer de régaler les fans et observateurs de football. Pour beaucoup d'ailleurs, Leo Messi est le plus grand joueur de l'histoire. S'il n'a jamais voulu forcément de ce titre, l'ancien du Barça ou encore du PSG sait en revanche que son talent est quelque chose de très rare.

Leo Messi, pas seulement du travail

Lors de qualités mots échangés avec TNT Sports, Leo Messi a en effet avoué que selon lui, il avait été choisi par Dieu : « Je l’ai compris en grandissant. Je suis très clair sur le fait que je suis né ainsi parce que Dieu m’a choisi, c’est un don qu’il m’a fait et j’ai fait tout mon possible pour en tirer tous les fruits. La vérité est que même si j’ai fait beaucoup de choses, je n’ai rien fait pour devenir le joueur que j’étais déjà quand j’étais petit. D’après ce qui se disait, j’étais toujours différent. Les gens sont venus me regarder. Je ne m’en rendais pas compte, mais j’ai commencé à le comprendre en vieillissant. Je ne sais pas vraiment à quel moment je m'en suis rendu compte. (...) J'ai passé tout mon temps à taper dans le ballon et à chercher quelqu'un avec qui jouer. Je suis né avec ça. J’ai adoré le football, comme la plupart des Argentins, dès mon plus jeune âge. J’ai toujours essayé de m’amuser, comme je l’ai fait dès le premier jour ». Voilà qui a le mérite d'être honnête et de compléter un peu plus sa légende dans le monde du foot.