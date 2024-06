Hué et insulté en Argentine, Messi n’oubliera jamais

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

S’il est adulé en Argentine, Lionel Messi n’a pas toujours eu les faveurs de ses supporters. Le joueur de l’Inter Miami s’est remémoré un souvenir douloureux avec la sélection.

Vainqueur de la Copa America, mais surtout de la Coupe du monde, Lionel Messi a triomphé avec l’Argentine à la fin de sa carrière. Jusqu’à ces deux titres, l’attaquant était souvent critiqué au pays et sans cesse comparé à Diego Maradona, surtout lors de ses débuts. En 2011, avec que la Pulga a déjà remporté deux fois le Ballon d’or et qu’il sort d’une saison grandiose avec le FC Barcelone, il dispute la Copa America à domicile. L’Albileceste est évidemment présentée comme l’équipe favorite à la victoire. Mais Leo Messi et ses coéquipiers vont être éliminés par l’Uruguay en 1/4 de finale. L’ancien joueur du PSG a même été copieusement sifflé et hué à ce moment. Un souvenir douloureux et impérissable, évoqué lors d’une interview sur la chaîne Youtube de Dispuestos. De quoi se souvenir qu'à plusieurs reprises, La Pulga avait voulu arrêter la sélection à cause de cette pression négative.

Sifflé par l'Argentine, le pire souvenir de Messi

« Je me souviens que lors de la Copa América 2011, à Santa Fe, ils m'avaient insulté de toutes les couleurs. C'était dur pour moi et pour toute l'équipe nationale » a avoué l’octuple vainqueur du Ballon d’or, qui a également confié son souhait de mieux visiter son pays, qu’il ne connaît pas assez bien. Lui qui a quitté très tôt l’Argentine pour rejoindre Barcelona et qui rentre essentiellement lors de ses vacances ou pour jouer avec l’équipe nationale. « Je n'ai pas encore appris à connaître davantage l'Argentine parce que je n'en ai jamais eu l'occasion et c'est quelque chose dont nous parlons toujours avec Antonela, nous voulons la visiter. Je veux pouvoir la visiter, notre pays a des endroits merveilleux. Beaucoup les gens me parlent d'endroits que je ne connais pas ». En attendant de mieux connaître sa terre natale, Lionel Messi peut se targuer d'y faire enfin l'unanimité.