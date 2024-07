Copa America ‍: Le Brésil éliminé par l’Uruguay

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Dans des quarts de finale qui auraient pu voir l’Argentine se faire sortir par l’Equateur, avant que les tirs au but ne fassent la différence pour les champions du monde, c’est le Brésil qui est passé à la trappe à la Copa America. Sans Neymar, la Seleçao n’a rien proposé contre l’Uruguay, allant jusqu’aux tirs au but sur le score de 0-0. L’occasion pour la formation de Marcelo Bielsa de passer grâce aux tentatives manquées de Militao et de Douglas Luiz. La Céleste affrontera la Colombien en demi-finale, après la victoire de cette dernière 5-0 face au Panama. L’autre demi-finale opposera l’Argentine au Canada.