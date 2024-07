Brésil ‍: Neymar indispensable et rappelé en héros

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

En l’absence de Neymar, blessé au genou, le Brésil a échoué en quart de finale de la Copa America. Un mauvais résultat qui tend à prouver que l’ancien n°10 du PSG est toujours indispensable.

Tout le monde attendait la finale Argentine-Brésil dans cette Copa America 2024, mais cette affiche n’aura finalement pas lieu. Et pour cause, la Seleçao s’est inclinée dès les quarts de finale contre l’Uruguay de Marcelo Bielsa. Un énorme échec pour le Brésil, privé de Neymar pour cette compétition en raison de la grosse blessure au genou de l’ancien meneur de jeu du Paris Saint-Germain. On ne pensait pas dire cela il y a encore quelques semaines mais à 32 ans, Neymar est contre toute attente le grand gagnant de cette Copa America 2024 car le Brésil a prouvé qu’il ne savait pas encore jouer sans lui et que Rodrygo, Endrick et Vinicius Junior n’étaient pas prêts à prendre la relève du natif de Sao Paulo. Un constat partagé par Arnaldo Ribeiro, journaliste pour le site spécialisé UOL au Brésil.

🚨FAMOSOS: Neymar é flagrado ‘chorando na balada’ após Seleção Brasileira ser eliminada da Copa América. pic.twitter.com/YgAxtuHxHZ — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) July 7, 2024

« Nous ne savons même pas comment il reviendra après sa blessure, mais, aussi incroyable que cela puisse paraître, Neymar est le seul qui ressort plus fort de cette Copa America » a lancé le journaliste, pour qui le Brésil ne sait toujours pas se passer de Neymar, et ce n’est clairement pas une bonne nouvelle. Désormais joueur d’Al-Hilal en Arabie saoudite, l’international auriverde est blessé et rien ne dit qu’entre ses pépins physiques et le fait de jouer en Saudi Pro League, il retrouvera un jour son meilleur niveau.

Neymar toujours indispensable, le Brésil ne s'y attendait pas

Le Brésil comptera tout de même sur le retour en forme de l’ancien joueur du PSG pour la Coupe du monde 2026, car cette Copa America aura mis en lumière les limites de certains joueurs de la sélection ainsi que du sélectionneur Dorival, lequel a semblé totalement dépassé par les évènements avant la séance de tirs au but contre l’Uruguay de Marcelo Bielsa. Neymar de son côté, est apparu marqué par la défaite de son pays en quarts de finale de la Copa America puisque sur les réseaux sociaux, des images du joueur d’Al-Hilal en pleurs en boite de nuit ont fuité. Il le sait peut-être, il devra revenir au top pour de nouveau guider son pays vers les sommets.