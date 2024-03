MU ‍: Varane au chômage dans trois mois, c'est violent

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

En fin de contrat dans trois mois, Raphaël Varane n’a reçu aucune nouvelle de la part de la direction de Manchester United, qui ne semble pas chagriné par la possibilité de le voir partir libre.

Remplaçant en début de saison, Raphaël Varane s’est imposé au fil des semaines comme un titulaire aux yeux d’Erik ten Hag à Manchester United. Utilisé à 28 reprises depuis le début de la saison, l’ancien défenseur du Real Madrid a pris du galon chez les Red Devils. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il sera toujours un joueur de Manchester United la saison prochaine. Et pour cause, Raphaël Varane arrive en fin de contrat en juin prochain et pour l’heure, les doutes sont encore nombreux au sujet de sa prolongation. Il y a quelques semaines, des négociations été annoncées entre le clan de l’ex-international français et l’état-major mancunien.

Mais à en croire les informations de Fabrizio Romano, le club de Premier League ne semble pas pressé de prolonger le contrat du joueur formé à Lens puisque pour l’instant, aucune discussion n’a été engagée. « Aucune confirmation des informations concernant une nouvelle proposition de contrat de Manchester United à Raphaël Varane. Manchester United n’a actuellement envoyé aucune nouvelle proposition de contrat au joueur et aucune négociation n’a encore eu lieu. Le contrat actuel expire dans trois mois » a publié le spécialiste du mercato sur son compte X. Autant dire qu’à date, Raphaël Varane n’a aucune projection sur son avenir. Manchester United ne semble pas réellement décidé à lui offrir une prolongation, ce qui pourrait signifier que l’ancien vice-capitaine de l’Equipe de France sera libre à partir du 30 juin prochain. La question est maintenant de savoir si des tops clubs européens se jetteront sur l’opportunité de recruter Raphaël Varane pour zéro euro alors qu’il y a quelques semaines, son nom avait circulé en Arabie Saoudite.