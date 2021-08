Mexique : Pierre Ménès enterre déjà Florian Thauvin

Dans : Foot Mondial.

Au contraire d’André-Pierre Gignac il y a plusieurs années, Florian Thauvin a complètement raté ses grands débuts au Mexique sous les couleurs des Tigres de Monterrey.

Quelques jours seulement après les Jeux Olympiques, Florian Thauvin a disputé son premier match sous les couleurs des Tigres de Monterrey. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’ancien attaquant de l’OM était titulaire lors de la troisième journée du championnat mexicain face au Santos Laguna. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Florian Thauvin a vécu un véritable calvaire. Expulsé dès la demi-heure de jeu pour un tacle dangereux par derrière, le natif d’Orléans a été conspué par ses propres supporters. Heureusement, son équipe des Tigres a arraché le match nul en fin de match grâce à Salcedo, mais Florian Thauvin va devoir cravacher dans les semaines à venir pour se rattraper auprès des supporters et pour retrouver son meilleur niveau.

Thauvin déjà dans la tourmente

Car le grand Florian Thauvin de l’OM est loin, comme l’ont prouvé ses prestations en demi-teinte la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli. L’international tricolore, qui s’est engagé pour trois ans en faveur des Tigres de Monterrey, ne tiendra jamais aussi longtemps au Mexique, au contraire d’André-Pierre Gignac. C’est tout du moins l’avis très cash exprimé sur son compte Twitter par Pierre Ménès, répondant à ce message : « Expulsé et sifflé dès le 1er match par son public! Les 3 ans mexicains vont être longs pour Flo Thauvin ». La réponse de l’ancien consultant vedette de Canal + a été sans limpide. Il ne « fera jamais 3 ans » a lâché l’ex-consultant du CFC, pour qui les caractéristiques et la mentalité de Florian Thauvin ne correspondent pas du tout au football mexicain. Reste qu’il est difficile de juger un joueur aussi vite, et que « Flotov » parviendra peut-être à inverser la tendance, même si l’aventure ne pouvait pas plus mal commencer