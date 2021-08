Florian Thauvin, expulsé et hué avec les Tigres, c'est fort !

Dans : Foot Mondial.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a vécu une première apparition désastreuse avec les Tigres de Monterrey.

Les temps sont durs pour Florian Thauvin. Transparent avec l’Equipe de France aux Jeux Olympiques de Tokyo, l’ailier droit n’est vraiment pas reparti dans une bonne dynamique avec les Tigres de Monterrey. Bien au contraire. Sa première apparition avec le club mexicain avait tout l’air d’un cauchemar. Titularisé contre Santos Laguna dans la nuit de samedi à dimanche, à l’occasion de la 3e journée du championnat d’ouverture au Mexique, Florian Thauvin n’est resté que 35 minutes sur le terrain. Il a été l’auteur d’un tacle très dangereux, par l’arrière, sur Omar Campos, le latéral gauche de Santos. L’arbitre a d’abord sorti un carton jaune avant que le VAR n’intervienne. La sentence tombait pour Florian Thauvin : une expulsion, pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs.

La sortie du terrain fut très difficile à vivre pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, sifflé et hué par ses nouveaux supporters. Ses coéquipiers, menés depuis la 9e minute, ont finalement trouvé les ressources pour égaliser en infériorité numérique, en toute fin de match. Le champion du monde 2018 a demandé pardon après la rencontre sur ses réseaux sociaux. « Je voudrais m'excuser pour ce geste maladroit. J'aurais préféré que ça soit mieux ce soir, malheureusement ça n'a pas été le cas. Il faut apprendre de ses erreurs et passer à autre chose. Merci à tous pour vos messages. Félicitations à l’équipe pour la réaction. Allez les Tigres », a posté Florian Thauvin. Le joueur de 28 ans est prévenu : aucun cadeau ne lui sera fait. Les Tigres ont misé beaucoup sur lui. Le parcours d’André-Pierre Gignac au Mexique est loin d’être anodin. Florian Thauvin va devoir très vite retrouver une bonne forme physique s’il souhaite définitivement se lancer et empiler les buts de l’autre côté de l’Atlantique.