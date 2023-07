Messi tape l'incruste, ses coéquipiers ont adoré

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

A peine arrivé à l’Inter Miami, Lionel Messi fait déjà bonne impression auprès de ses nouveaux coéquipiers. L’Argentin n’a pas hésité à intervenir pour leur obtenir des billets pour sa présentation officielle dimanche dernier. Un geste très apprécié au sein du groupe.

Lionel Messi va bientôt faire ses débuts avec l’Inter Miami. La nuit prochaine, le meneur de jeu devrait disputer son premier match contre l’équipe mexicaine de Cruz Azul. Un rendez-vous très attendu chez les supporters qui se sont évidemment jetés sur les places. Dimanche dernier, déjà, le Drive Pink Stadium de Fort Lauderdale affichait complet pour la présentation officielle de l’Argentin. Ils étaient près de 22 000 présents pour souhaiter la bienvenue à la star laissée libre par le Paris Saint-Germain.

C’est dire à quel point le rendez-vous représentait un événement important, y compris pour les nouveaux coéquipiers de Lionel Messi. L’attaquant Leonardo Campana tenait effectivement à assister à la présentation. Mais confronté à la difficulté pour obtenir des billets, l’Equatorien s’est tourné vers le tchat du groupe, sans s’attendre à l’intervention du champion du monde. « En fait, pour le petit événement de Lionel Messi, je dis "petit événement"... Pour son grand événement dimanche, Leonardo Campana cherchait des billets », a raconté son coéquipier DeAndre Yedlin.

Messi a surpris ses coéquipiers

« Et il a écrit dans le tchat du groupe : "Hé ! Est-ce que quelqu'un a des places ?" Je ne savais même pas que Leo était arrivé, ou qu'il était déjà dans le tchat du groupe, a poursuivi le latéral droit. Mais il est tout de suite apparu et il a dit : "Vous avez besoin de combien de places ?" Tout de suite comme ça. Donc à partir de là, je me suis dit "Waouh !" Ils se connaissent depuis, je ne sais pas, deux ou trois jours, ou quelque chose comme ça. » Avant même de fouler les pelouses, Lionel Messi a déjà commencé à régaler ses nouveaux partenaires.