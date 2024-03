Leo Messi et les Etats-Unis, c'est déjà historique

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

L'arrivée de Leo Messi à l'Inter Miami continue de faire les affaires d'Adidas et de la MLS. L'Argentin déchaine toujours autant les passions et le business reste très juteux.

Leo Messi a décidé l'été dernier de poursuivre sa carrière en MLS du côté de l'Inter Miami. En Floride, il a pu retrouver des anciens coéquipiers du Barça, dont Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez. David Beckham a réussi son coup en faisant venir le champion du monde argentin. Les places de son stade sont toujours pleines et le spectacle au rendez-vous. Malgré le prix parfois exorbitant proposé, tous les produits dérivés autour de Leo Messi se vendent comme des petits pains. D'ailleurs, Adidas a sans doute fait le casse du siècle avec l'arrivée de Leo Messi aux Etats-Unis.

Messi, des ventes déjà historiques

Luis Suarez & Lionel Messi have contributed to 13 of Inter Miami's 15 goals this season, representing 86.67% of Inter Miami's goals! pic.twitter.com/o1CPTZHB7g — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) March 16, 2024

Selon Don Garber, commissionnaire de la MLS, Adidas annoncera bientôt que leur maillot avec la plus grosse vente tous sports confondus est celui de Leo Messi. A parfois plus de 100 euros le maillot, voilà de quoi faire les affaires de la marque, qui se frotte donc les mains. Leo Messi devra lui encore répondre sur le terrain afin de contenter les fans. L'objectif est de qualifier l'Inter Miami pour les playoffs de la MLS. Après quatre journées disputées, le club de Floride est premier de sa conférence avec deux matchs remportés, un match nul et une défaite. Leo Messi a lui déjà planté trois buts. Le plus dur reste à faire, surtout que l'Argentin devient de plus en plus ciblé par ses adversaires. Tata Martino, entraineur de Miami, vient d'ailleurs d'indiquer que Lionel Messi était forfait pour le match de la Coupe des champions de la CONCACAF, mercredi, en raison d'une blessure à la jambe. De quoi décevoir les fans, toujours plus nombreux à vouloir apercevoir leur idole.