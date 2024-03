Leo Messi démonte cette déclaration scandaleuse sur son fils

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Après une expérience ratée au PSG, Leo Messi a décidé de rejoindre la MLS et l'Inter Miami. L'Argentin est au centre de l'attention, tout comme, par moments, son fils Mateo.

Leo Messi est bien évidemment la grande attraction de la MLS cette saison. L'octuple Ballon d'Or compte bien faire un grand exercice afin d'emmener son équipe en playoffs. En plus d'un nouveau championnat, l'Argentin découvre un nouveau pays et une nouvelle langue. Pas toujours facile donc concernant son adaptation. Idem pour ses enfants, qui ont pas mal voyagé ces derniers mois. Mais l'un de ses fils, Mateo, est aussi un grand passionné de football et évolue dans les catégories de jeunes de l'Inter Miami. Mais à 8 ans, rien ne presse et le jeune Argentin joue avant tout pour se faire plaisir. Et pas question que cela change pour le moment, alors que des fausses déclarations sortent au sujet du jeune Messi.

Messi, le coup de gueule

De quoi agacer Leo Messi, qui a été obligé ces dernières heures de réagir sur ses réseaux sociaux. On lui prêtait notamment cette phrase : « Il y a plusieurs académies en Amérique qui voulaient recruter Mateo, mais je l'ai inscrit à Miami. Il a du talent et je pense qu'il ressemble à mon style quand j'étais jeune ». Une phrase qu'il a vite démentie en postant : « C'est faux, je n'ai jamais dit ça ». Voilà qui est clair et qui devrait sans doute un peu calmer ceux qui se permettent d'inventer certaines paroles concernant le champion du monde. S'il sera attentif aux désirs de son fils concernant le football, Leo Messi ne lui mettra pas de pression au vu de son jeune âge. La pression, une chose que doit déjà gérer l'ancien joueur du Barça. Ce samedi, l'Inter Miami affronte d'ailleurs Orlando City et un grand match de Messi est attendu dans ce derby toujours particulier.