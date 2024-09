Le Ballon d'Or pour Vinicius, fin du suspense ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

En concurrence avec Mbappé, Bellingham ou encore Rodri et Haaland, Vinicius Junior va devenir Ballon d’Or dans les semaines à venir.

Le 28 octobre prochain, la cérémonie du Ballon d’Or va couronner le lauréat de l’édition 2024 au théâtre du Châtelet à Paris. Plusieurs joueurs étaient de sérieux candidats, sans que personne ne se détache pour autant : Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland et les internationaux espagnols vainqueurs de l’Euro, Rodri ou Lamine Yamal, pouvaient prétendre à remporter cette distinction individuelle suprême. Mais d’après les informations de Marca, il n’y aura pas de grosse surprise puisque c’est Vinicius qui tient la corde pour devenir le prochain Ballon d’Or.

Le média espagnol dévoile ce mardi que l’attaquant brésilien du Real Madrid a déjà été mis au courant de sa victoire, et qu’il posera bientôt pour France Football avec son trophée dans les mains. Une belle victoire pour le Real Madrid, qui pousse toujours au maximum ses joueurs sur le plan médiatique comme cela avait été le cas avec Karim Benzema, Luka Modric et bien sûr Cristiano Ronaldo durant de longues années par le passé. L'identité du vainqueur a donc filtré, mais pas encore le classement final. On ignore pour l'instant qui accompagne "Vini" sur le podium mais quoi qu'il en soit, l'international brésilien sera bien être couronné fin octobre à Paris.