Andy Delort de retour en L1, même si le Qatar c'est sympa

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Andy Delort a quitté Nantes et la Ligue 1 l'été dernier pour rejoindre le championnat du Qatar. Mais l'attaquant international algérien avoue qu'il ferait bien son retour en France.

Du haut de ses 32 ans, Andy Delort a enchaîné un paquet de clubs, au point même de se mettre pas mal de supporters à dos, certains départs ayant été gérés un peu brutalement par l’attaquant. Lors l’été dernier, l’international algérien a rangé son casier au FC Nantes et s’est engagé avec le club d’Umm Salal, au Qatar, les fans des Canaris n’ont pas réellement beaucoup pleuré. Tout comme cela avait été le cas de ceux de Nice juste avant, idem de ceux de Montpellier…..Cependant, Andy Delort pense encore avoir un avenir en Ligue 1, même s’il a un contrat jusqu’en 2025 avec le club qatari. S’il est conscient que certaines portes lui sont définitivement fermées, le natif de Sète a confié dans le Midi Libre qu’il se verrait bien connaître une nouvelle aventure dans notre championnat.

Delort et la Ligue 1, une très longue histoire parfois sans amour

Ex FC Nantes. « Un retour en Ligue 1 ? Il ne faut jamais dire jamais » Andy Delort (Midi Libre) #FCNantes https://t.co/5RnTqTeRSl — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) December 16, 2023

Andy Delort l’avoue, lorsqu’il a quitté le FC Nantes, l’idée d’un retour à Montpellier avait été évoquée avec Laurent Nicollin, mais les deux hommes ont reconnu que cela n’était probablement pas une bonne idée compte tenu des soucis que cela aurait engendrés avec une partie des supporters héraultais. « C’est compliqué de dire que je voulais revenir. Tout le monde en a parlé, j’y ai pensé aussi. On en a discuté avec Laurent (Nicollin) mais on a vu que cela allait être compliqué. C’est pour ça que cela ne s’est pas fait. Je sais que cela se serait bien passé, car quand Andy Delort joue (sic), c’est avec le cœur, pour ma famille et mon club. Personne ne peut dire le contraire. Un retour en Ligue 1 ? Dans le football, il ne faut jamais dire jamais. Je me sens bien physiquement, je reprends du plaisir à jouer alors que les huit derniers mois, à Nice ou Nantes, ça s’est très mal passé. Je reprends du plaisir à m’entraîner, à marquer des buts. Je prends du temps avec ma famille aussi, c’est aussi pour ça que j’ai pris cette décision de partir », précise dans le quotidien régional l'attaquant.