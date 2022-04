L'arbitre d'Algérie-Cameroun assassiné ? La Gambie obligée de démentir

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Dans la folie qui s'est emparée des réseaux sociaux suite à l'élimination de l'Algérie par le Cameroun dans la course au Mondial, une rumeur a circulé sur le possible assassinat de l'arbitre de cette rencontre.

Les Fennecs et leurs millions de supporters ont bien du mal à se remettre du KO pris à la dernière minute du match qualificatif pour la Coupe du Monde, le but de Karl Toko-Ekambi scellant le destin de cette rencontre. Pour l’Algérie, le scénario a été monstrueusement cruel, puisque plusieurs décisions de l’arbitre ont pesé dans le résultat final. Et forcément, Bakary Gassama, arbitre gambien de ce choc, n’a pas échappé aux insultes et aux menaces via les réseaux sociaux. La température n’est pas retombée, au point même que des rumeurs ont circulé sur une possible agression de l’officiel par des supporters algériens lorsqu’il a rejoint l’aéroport afin de quitter le pays au lendemain de la rencontre. Pire encore, certains ont affirmé que Bakary Gassama avait été « assassiné » par des fans fous de rage, sans toutefois apporter la moindre preuve à cette grave affirmation si ce n'est une vidéo qui aurait circulé....en France.

L'arbitre est tranquillement rentré en Gambie après Algérie-Cameroun

L’information est arrivée jusqu’en Gambie, le pays d’origine de l’arbitre d’Algérie-Cameroun, et un officiel est sorti du silence pour mettre un terme à ce bobard inventé de A à Z. « Les bruits sur le meurtre de Bakary Gassama ne sont que des rumeurs. Nous l’avons contacté, il est actuellement en Gambie et vit normalement », a indiqué, sur le média spécialisé Filgoal, Sadibou Kamaso, secrétaire général et candidat à la présidence de la Fédération Gambienne de Football. La rage de certains supporters algériens ne baisse pas, même si là on a clairement dépassé les limites de l'acceptable.