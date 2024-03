Messi évite le pire, les images sont choquantes

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Lors du match nul à Nashville (2-2) ce vendredi, en Coupe des Champions de la Concacaf, Lionel Messi a échappé à une grave blessure. Le milieu offensif de l’Inter Miami a été victime d’un geste maladroit et dangereux de la part du défenseur central Lukas MacNaughton.

A peine commencée, la saison de Lionel Messi aurait pu virer au cauchemar ce vendredi. Le milieu offensif de l’Inter Miami a pourtant inscrit son quatrième but de l’exercice contre Nashville (2-2). Mais dans cette rencontre de la Coupe des Champions de la Concacaf, l’Argentin a surtout évité le pire. On jouait la 77e minute, moment où son équipe était encore menée 2-1, lorsque la Pulga se tordait de douleur au sol. Et pour cause, Lionel Messi venait de subir un geste certes maladroit mais très dangereux de la part de Lukas MacNaughton.

Messi was shaken up after this play, but remained in the match. pic.twitter.com/NxeQMikbVU — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 8, 2024

Le défenseur central de Nashville a terminé son dégagement avec une grosse semelle sur le mollet gauche du champion du monde. Considérant que le choc faisait partie du jeu, l’arbitre de la partie n’a signalé aucune faute de la part de l’international canadien. De quoi provoquer la colère de Lionel Messi qui ne comprenait pas comment l’officiel a pu fermer les yeux sur ce geste. Remonté, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a même eu du mal à accepter les excuses de Lukas MacNaughton.

Messi a pu terminer le match

Il faut dire que l’octuple Ballon d’Or a miraculeusement échappé à une grave blessure. Sur les images au ralenti, la jambe du meneur de jeu se tord sous le poids du défenseur au grand gabarit. Un coup dur aurait sûrement remis en cause le reste de sa saison ainsi que sa participation à la Copa América avec l’Albiceleste cet été. Plus de peur que de mal pour Lionel Messi, resté sur le terrain jusqu’au bout, et qui a pu assister à l’égalisation de son coéquipier Luis Suarez à la 95e minute.