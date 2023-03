L’Algérie et le Cameroun rêvent de Mbappé

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques années maintenant, Kylian Mbappé fait le bonheur du PSG et de l'équipe de France. Mais il pourrait bientôt en être de même pour son petit frère, Ethan.

Le PSG avait flairé le bon coup en 2017 en recrutant Kylian Mbappé en provenance de l'AS Monaco. Depuis, le crack tricolore n'a pas déçu. Idem avec l'équipe de France. Kylian Mbappé n'est pas le seul footballeur dans sa famille, puisque son frère Ethan joue également au PSG dans les catégories de jeunes. Milieu de terrain de 16 ans, il évolue déjà avec les U19 du club de la capitale. Et son profil ne laisse pas insensibles certains pays, alors qu'Ethan Mbappé n'est pour le moment pas encore international. Mais il pourra choisir dans le futur de représenter trois pays, à savoir la France, l'Algérie (pays d'origine de sa mère) et le Cameroun (pays d'origine de son père).

Ethan Mbappé, la France mais pas que...

Dans un récent article, le média Observalgerie indique que l'Algérie est bien intéressée par la possibilité de voir Mbappé représenter le pays dans le futur. Surtout si l'équipe de France tarde à lui donner sa chance, Ethan Mbappé ayant pour le moment du mal à faire son trou pour obtenir une convocation avec une sélection des Bleus. Le Cameroun est aussi, pour les mêmes raisons, à l'affût de la situation d'Ethan Mbappé. « Même les parents d'Ethan, Fayza Lamari et Wilfrid Mbappé, pourraient intervenir pour influer sur les éventuelles décisions de leur enfant. Que ce soit en faveur d'une carrière internationale avec les Fennecs ou avec les Lions indomptables, ou carrément d'une carrière sans choix international si jamais les Bleus ne font pas appel à lui », indique notamment Observalgerie. Les prochains mois devraient donc nous en dire plus mais le jeune Mbappé ne manquera pas de possibilités au cas où la France ne lui donne pas sa chance. Et avoir un Mbappé dans son équipe est toujours un petit coup de boost pour l'image d'une sélection. A lui désormais de faire le meilleur choix.