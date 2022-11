PSG : Ethan Mbappé jure fidélité à Paris, pas à Kylian

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A seulement 15 ans, Ethan Mbappé s’est fait une place dans l’équipe U19 du Paris Saint-Germain.

Titulaire en Youth League avec le Paris Saint-Germain contre le Maccabi Haïfa la semaine dernière, Ethan Mbappé a vécu un rêve en participant dimanche à son premier entraînement avec le groupe professionnel. Tandis que les titulaires du match face à Troyes étaient en salle, Ethan Mbappé a participé à la séance d’entraînement avec Marquinhos, Hakimi, Keylor Navas, Sarabia ou encore Renato Sanches et Fabian Ruiz, qui n’ont pas débuté face à l’ESTAC. Une belle récompense pour Ethan Mbappé, dont l’ascension est plus rapide que prévue. Du haut de ses 15 ans, le frère de Kylian risque d’être -lui aussi- convoité sur le marché des transferts. Mais selon les informations du Parisien, Ethan Mbappé n’a aucunement l’intention de quitter le PSG à court terme, et cela peu importe l’avenir de son frère Kylian.

Ethan Mbappé veut rester au PSG... même si Kylian part

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ethan Mbappe (@ethanmbappe)

Tandis que Kylian Mbappé est désormais cité pour quitter le PSG afin de rejoindre le Real Madrid ou Liverpool la saison prochaine, il n’est pas question pour Ethan de brûler les étapes et de quitter la France à seulement 15 ans. En effet, selon Le Parisien, il est clair dans l’état d’esprit du jeune milieu de terrain que son avenir doit s’écrire au Paris Saint-Germain. Le journal francilien précise bien que même si Kylian Mbappé avait rejoint le Real Madrid l’été dernier, Ethan Mbappé serait resté au PSG et les dirigeants franciliens ne lui auraient pas tenu rigueur du choix de son frère. Un constat d’autant plus valable que Luis Campos entretient de très bons rapports avec la famille Mbappé dans son ensemble. Peu importe les choix de carrière que Kylian effectuera donc à l’avenir, Ethan peut être serein et continuera sa progression au Paris Saint-Germain. Une bonne nouvelle pour tout le monde, en attendant de voir quel niveau atteindra le frère de l’ancien Monégasque.