L'agresseur de Neymar fait son mea culpa

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

À l'occasion du troisième match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 pour la zone Amérique du Sud, Neymar a été touché par un jet d'un seau de pop-corn sur la tête. Le supporter auteur de ce geste s'est expliqué.

Tenu en échec 1-1 par le Venezuela, le Brésil n'a pas été en mesure de s'adjuger une troisième victoire dans ces éliminatoires. À la fin de la rencontre, depuis les travées de l'Arena Pantanal, un supporter a eu la brillante idée de jeter son sachet de pop-corn sur la tête de Neymar, alors que ce dernier, frustré du résultat, était en train de regagner les vestiaires. Le joueur d'Al Hilal a immédiatement réagi avec une certaine véhémence en recherchant l'auteur de ce geste. Lors d'un entretien avec le journaliste Leo Dias, ce fameux supporter est revenu sur cette polémique et a expliqué les raisons de son geste qui a énervé Neymar.

Le lanceur de pop-corn s'excuse auprès de Neymar

Un supporter a jeté un paquet de pop corn sur Neymar, provoquant la colère du Brésilien. 😡🍿



🎥 @TNTSportsBR pic.twitter.com/4ptBz2do36 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 13, 2023

« Lorsque le match s'est terminé, je suis descendu pour me rapprocher des joueurs. Je mangeais du pop-corn, Neymar est arrivé, j'ai crié, je l'ai appelé mais il n'a même pas regardé dans ma direction. J'ai alors jeté le pop-corn pour attirer son attention. On a dit que je l'avais fait par méchanceté, mais ce n’est pas le cas. Je l'ai fait pour attirer son attention afin qu'il regarde les tribunes. Je suis un de ses fans, j'admire son football. Ce n'était pas pour lui faire mal, c'était juste pour attirer son attention et qu'il regarde les tribunes » a avoué le fan, visiblement très maladroit et qui s'est attiré les foudres de Neymar mais également de Fernando Diniz le sélectionneur de la Seleçao qui condamne fermement ce type de comportement. Des excuses qui risquent de ne pas être suffisantes pour calmer le joueur de 31 ans qui dispute ce mercredi un match décisif face à l'Uruguay et qui a déjà fait savoir à sa fédération qu'il ne voulait plus jouer dans ce stade de Cuiaba, ville connue pour son climat extrêmement chaud.