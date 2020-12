Diego Maradona peut encore être papa

Dans : Foot Mondial.

Décédé le 25 novembre dernier, Diego Maradona voit forcément la course pour son héritage provoquer des déchirements et des polémiques.

Entre ses enfants reconnus, ses différentes épouses ou concubines, et les enfants non reconnus ou qui demandent à l’être, c’est la bataille juridico-financière qui prévaut. Résultat, l’incinération de la star du football mondial des années 1980-90 n’a pas été autorisée par la justice argentine. En effet, des échantillons ADN ont été prélevés pour pouvoir faire des tests de paternité, et une procédure judiciaire est en cours pour vérifier que tout a été fait dans les règles.

Le juge de Buenos Aires a donc refusé toute incinération qui mettrait un terme à la procédure. Diego Maradona a cinq enfants reconnus, quatre en Argentine et un en Italie, mais six personnes prétendent actuellement être l’enfant d’El Pibe de Oro. Les tests ADN permettront d’être fixés sur cette question qui a son importance en vue du partage de l’héritage, qui se monte à plusieurs dizaines de millions d’euros.