Cristiano Ronaldo va pousser ses voisins à l'émeute

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

En attendant la fin de sa carrière, le Portugais Cristiano Ronaldo fait construire une maison immense près de Lisbonne. Les travaux sont toujours en cours et durent depuis trois ans maintenant. De quoi provoquer la colère de ses futurs voisins qui subissent les désagréables conséquences de la construction.

Neymar n’est pas la seule star du football à agacer ses voisins. On le sait, le milieu offensif du Paris Saint-Germain aime organiser de grandes fêtes tout au long de l’année, quitte à perturber le quotidien et surtout les nuits d’autres habitants. De son côté, Cristiano Ronaldo rivalise avec le Brésilien, mais pas tout à fait de la même manière. Il n’est évidemment pas question de fêtes à répétition pour le quintuple Ballon d’Or dont l’hygiène de vie reste irréprochable. Le problème vient plutôt des nuisances provoquées par ses travaux.

🏡 Segundo informações, @Cristiano está construindo uma casa de repouso para ele e sua família na Quinta da Marinha em Portugal, o projeto está avaliado em cerca de 21 milhões de dólares. 💰💵 pic.twitter.com/oVBel71Tkh — CR7 MIL GRAU (@MILGRAUCR7) June 14, 2022

En attendant la fin de sa carrière, l’attaquant d’Al-Nassr fait construire une immense maison près de Lisbonne, dans le quartier luxueux de la Quinta da Marinha de Cascais. Ce ne sera évidemment pas une villa comme les autres. Pour le domicile qui servira à toute la famille, Cristiano Ronaldo a vu les choses en grand ! On parle d’une maison valorisée à 20 millions d’euros ! Un logement si énorme que ses voisins le comparent à un hôpital. Le problème, c’est que les habitants autour se plaignent.

Ses voisins n'en peuvent plus

« Les travaux durent depuis trois ans, s’est plaint un voisin dans le magazine Look. La maison est si grande qu’elle ressemble à un hôpital. Il reste encore au moins un an de travaux. Nous en avons assez. Ma rue est bloquée depuis des mois, mon jardin est plein de poussière. Tout cela à cause de la "pyramide" du pharaon Ronaldo. » Malheureusement pour le voisinage, les travaux ne sont pas terminés puisque l’ancien joueur du Real Madrid a demandé l’ajout d’une gigantesque piscine, avec une passerelle en dessous.