Cristiano Ronaldo se compare à Messi, Piqué se fâche

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Pendant des années, Leo Messi et Cristiano Ronaldo ont offert aux fans de football un duel épique. Les deux stars font partie des meilleurs joueurs de l'histoire, même si pour Gérard Piqué, le débat du GOAT est plié.

Leo Messi et Cristiano Ronaldo sont sur la fin de leur carrière. L'un joue à Miami quand l'autre évolue à Al-Nassr. Leur meilleur niveau est derrière eux mais les deux joueurs veulent encore apporter au football mondial, notamment à leur sélection. Mais ce qui est déjà sûr, c'est que Leo Messi et Cristiano Ronaldo vont laisser une trace indélébile dans l'histoire du football. Il y a encore des débats pour savoir laquelle des deux stars est le plus grand joueur de tous les temps. Si Leo Messi se fait discret sur le sujet, CR7 pense bien être l'heureux élu. De quoi faire réagir un certain Gérard Piqué.

Piqué envoie un message XXL à Cristiano Ronaldo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Lors de quelques mots échangés avec le Corriere dello Sport, l'ancien défenseur du Barça, qui a bien connu les deux joueurs, a notamment indiqué sans sourciller : « Messi a toujours été différent des autres. Cristiano est le meilleur joueur du monde parmi les humains, mais Leo est un extraterrestre. Il n'appartient pas à cette planète. Je l'ai vu s'entraîner tous les jours et je l'affirme : il n'y aura plus jamais un joueur avec sa vitesse d'exécution et sa détermination ». De quoi certainement faire réagir Cristiano Ronaldo mais aussi faire plaisir à Leo Messi, qui a gagné énormément de titres au Barça avec Gérard Piqué. Depuis que l'Argentin a remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar en ayant été décisif pour son pays, il a certainement fait le pas qu'il fallait pour être seul au panthéon du football. CR7 aura encore une chance de soulever le Mondial. Ce sera en 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.