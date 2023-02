Cristiano Ronaldo évite un grand danger en Arabie Saoudite

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Double passeur décisif lors du succès contre Al Taawon (2-1) vendredi en championnat, Cristiano Ronaldo a échappé à un coup dur. Juste avant le coup d’envoi de la rencontre, un supporter a pénétré sur la pelouse et sa maladresse a bien failli coûter cher à l’attaquant d’Al Nassr, sauvé in extremis par son réflexe.

Après des débuts difficiles, Cristiano Ronaldo retrouve des couleurs en Arabie Saoudite. L’attaquant de 38 ans devient décisif pour Al Nassr qui avait profité de son quadruplé pour surclasser Al Wehda (4-0) la semaine dernière. Puis une semaine plus tard, la nouvelle victoire, cette fois face à Al Taawon, a encore été marquée par le Portugais double passeur décisif. Le quintuple Ballon d’Or n’a donc pas tardé à reprendre ses bonnes habitudes avec des statistiques déjà intéressantes (5 buts et 2 passes décisives en 4 matchs).

CR7 évite une blessure stupide

Le voilà lancé sur une bonne dynamique qui aurait pu être interrompue par la maladresse d’un spectateur. Ce dernier a en effet pénétré sur la pelouse pendant l’échauffement du match vendredi. Rien de très étonnant lorsque l’on connaît la popularité de Cristiano Ronaldo dans le monde entier. Sauf que ce fan arrivé en pleine course, car forcément poursuivi par des agents de sécurité, a trouvé le moyen de glisser en direction de l’avant-centre.

Sa chute s’est transformée en tacle dangereux pour CR7. Heureusement pour lui, le banni de Manchester United a fait preuve de réflexe pour éviter le choc de justesse. Une blessure de la nouvelle star locale serait évidemment mal passée après cet incident. Plus de peur que de mal pour Cristiano Ronaldo qui, à l’avenir, sera peut-être mieux protégé. On peut imaginer qu’Al Nassr, et plus généralement le championnat saoudien, feront le nécessaire pour éviter que ce genre de scènes se reproduisent trop souvent.