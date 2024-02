Messi pantin des Kardashian, les Etats-Unis l'agressent

Il y a quelques heures, l'Inter Miami affrontait le LA Galaxy en MLS. Avant la rencontre, un événement a particulièrement agacé les fans et observateurs aux Etats-Unis.

Depuis son arrivée dans la ligue américaine, Leo Messi est bien évidemment la principale attraction de la MLS. Ce lundi, l'Inter Miami avait un grand rendez-vous face au LA Galaxy. Les partenaires de la Pulga ont dû attendre les ultimes moments de la rencontre pour sauver le point du match nul. C'est d'ailleurs Leo Messi qui a égalisé. Un Leo Messi qui a fait parler au tout début du match en rentrant sur la pelouse avec le fils de Kim Kardashian, Saint West. Pour les fans et observateurs, il s'agit d'un énorme manque de respect, alors que les billets s'envolent déjà pour voir les matchs de l'Inter Miami.

Saint walking Messi out on the field tonight at the La Galaxy vs Inter Miami game!!! He is living the absolute dream! pic.twitter.com/g6ZEy6ujYr