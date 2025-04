Mondial des Clubs ‍: deux arbitres français retenus

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

La FIFA a dévoilé ce lundi la liste des arbitres retenus pour le Mondial des clubs qui se déroulera du 14 juin au 13 juillet prochain dans 12 stades aux États-Unis. Deux arbitres français ont été retenus.

François Letexier et Clément Turpin ont été choisis par la FIFA pour être dans la liste des 35 arbitres principaux du prochain Mondial des Clubs auquel participera le Paris Saint-Germain. « L’arbitrage a été remarquable lors des dernières compétitions de la FIFA. Plus la barre est haute et plus il est difficile de maintenir un tel niveau de performance. Nous faisons tout notre possible pour que notre ‘Team One’ contribue à la réussite de cette belle compétition », a commenté Pierluigi Collina, ancien arbitre et désormais président de la Commission des Arbitres de la FIFA. D'autres arbitres tricolores ont été retenus comme assistants et à la VAR.