Ballon d’Or ‍: Messi victime d’une hypocrisie lamentable en France

Lundi soir, Lionel Messi a été sacré Ballon d’Or pour la huitième fois de sa carrière. Mais ce titre fait polémique, de nombreux observateurs estimant qu’Erling Haaland méritait davantage cette récompense en 2023.

Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine et auteur d’un doublé en finale contre l’Equipe de France, Lionel Messi a raflé le Ballon d’Or pour la huitième fois de sa carrière, un immense record. En France, la déception est grande car la majorité des observateurs et des fans de football étaient plutôt supporters d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé, même si l’attaquant du PSG partait de plus loin. Pour certains, le sacre de Lionel Messi s’apparente presque à un « vol », La Pulga n’ayant pas marqué les esprits dans son club, à savoir le Paris Saint-Germain, lors de la saison 2022-2023.

Mais comme chaque année de Coupe du monde, les prestations lors du Mondial priment et c’est pour cette raison que Lionel Messi a raflé la mise. Interrogé sur RMC, Walid Acherchour a livré son avis et contre toute attente, le chroniqueur a estimé le sacre de Lionel Messi n’avait rien d’immérité. Au contraire, celui qui intervient également sur Winamax de manière régulière a indiqué que Messi faisait l’objet de beaucoup d’hypocrisie en France dans la mesure où tout le pays aurait estimé logique le sacre de Kylian Mbappé si la France avait remporté la Coupe du monde en décembre.

Walid Acherchour met les pendules à l'heure sur le débat Messi

« Pour moi, Erling Haaland mérite le Ballon d’Or mais comme beaucoup l’ont mérité sans l’avoir les années précédentes. Tous les ans, il y a deux ou trois mecs qui le méritent car lorsque tu es sur le podium du Ballon d’Or, c’est que tu as fait des choses dans la saison. Maintenant, dire que Messi qui a fait un tournoi incroyable avec l’Argentine, qui a été chercher son titre, qui a mis un doublé dans une finale d’anthologie contre l’Equipe de France, a volé son Ballon d’Or, alors il y a eu beaucoup de vols dans l’histoire du Ballon d’Or » a pesté Walid Acherchour, qui tenait à remettre les pendules à l’heure sur ce sujet, avant de poursuivre.

« J’ai du mal avec cette incohérence car on aurait été les premiers à dire que Mbappé mérite le Ballon d’Or si la France avait gagné la Coupe du monde. Mais comme Messi, on a un problème avec lui en France car il s’est moqué du PSG et il a battu la France, on dit Haaland » a analysé Walid Acherchour, pas du tout échaudé par le Ballon d’Or attribué à Lionel Messi. La Pulga ayant fait le choix de la MLS pour la suite de sa carrière, on peut légitimement penser que ce Ballon d’Or 2023. La bataille peut maintenant faire rage entre Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham ou encore Vinicius Junior pour les dix ans à venir.