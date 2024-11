Ballon d’Or ‍: Il s’est fait voler par Messi et décide de parler

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Si Vinicius Junior estime s'être fait voler le Ballon d’Or 2024, finalement remporté par l'Espagnol Rodri, d’autres grands joueurs assurent aussi avoir été lésés, à l’image de Wesley Sneijder en 2010.

Chaque année ou presque, le Ballon d’Or fait débat. Si Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo n’ont rien volé au cours des 15 dernières années, sachant qu’ils font partie des meilleurs joueurs de l’histoire du foot, certains sacres de l’Argentin ou du Portugais font toujours couler beaucoup d’encre. À l’image de Vinicius Junior, qui pensait mériter le dernier Ballon d’Or en lieu et place de l’Espagnol Rodri, Wesley Sneijder estime lui aussi qu’il aurait dû remporter la plus célèbre des récompenses individuelles en 2010. Il faut dire que cette année-là, le milieu offensif avait remporté la Serie A, la Ligue des Champions et la Coupe d’Italie sous le maillot de l’Inter Milan de José Mourinho. Le Néerlandais avait également atteint la finale de la Coupe du Monde avec son pays, avec une défaite contre l’Espagne d’Iniesta et Xavi, qui avaient complété le podium du Ballon d’Or derrière Messi. Un cuisant échec que Sneijder ne digère toujours pas…

« Moi aussi on m’a volé le Ballon d’or »

Sneijder 🇳🇱 sur le Ballon d’Or ”volé” à Vinicius 🇧🇷 :



« 𝗜𝗹𝘀 𝗺’𝗼𝗻𝘁 𝗮𝘂𝘀𝘀𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗲́ 𝗹𝗲 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻 𝗱’𝗢𝗿. Mais je suis content que les gens en parlent encore en 2024.



14 ans plus tard, on me dit toujours : ”Wesley, tu t’es fait voler en 2010”. »



« Moi aussi on m’a volé le Ballon d’or. Honnêtement, je suis content que les gens en parlent encore en 2024. On continue de me dire : ’’Wesley, tu t’es fait voler en 2010 !’’. Les prix individuels sont sympas, mais les trophées remportés en équipe, comme soulever la Ligue des champions, tout ça a plus de valeur que de gagner ce Ballon d’or », a lancé Sneijder dans les colonnes du Daily Mail. Comme Sneijder en 2010 ou Vinicius en 2024, d’autres grands joueurs sont passés à côté du plus beau sacre de leur carrière. En 2018, Antoine Griezmann n’aurait pas exemple pas volé le trophée, plutôt que Modric, après le sacre mondial de l’équipe de France. Pareil pour Franck Ribéry en 2013, quand le Français était tombé sur Cristiano Ronaldo et Messi malgré sa saison stratosphérique avec le Bayern Munich. Quoi qu’il en soit, des choix ont été faits et certains joueurs vivent avec des regrets, mais cela fait aussi partie de la grande histoire du Ballon d’Or.