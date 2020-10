Une ligue fermée à 18 avec le PSG, la bombe du jour !

Dans : Foot Europeen.

Le jour du retour de la Ligue des Champions, Sky News annonce qu’un projet de ligue fermée à six milliards d’euros est en discussions au plus haut niveau des instances mondiales.

Le média affirme ce mardi, à quelques heures du début de la Ligue des Champions 2020-2021, qu’un projet de réforme du foot des clubs est en discussions sous l’égide de la FIFA et non pas de l’UEFA. Wall Street JP Morgan serait sollicité afin de rassembler entre 5 et 6 milliards d’euros afin de financer cette « Premier League européenne » de 18 clubs venant d’Angleterre, France, Allemagne, Italie et Espagne dont potentiellement cinq clubs anglais (Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal). Reste à savoir combien de clubs français seraient concernés par cette nouvelle ligue à laquelle le Paris Saint-Germain participerait à coup sûr.

« Contactés par RMC Sport, les clubs français qui pourraient faire partie du projet démentent avoir été approchés. Pour un observateur proche d'un grand club français, cela ressemble à un coup de bluff après l'échec du projet Big Picture. Un tel projet semble difficilement envisageable sans les clubs et surtout le marché français » fait tout de même savoir la radio, qui s’est très certainement renseignée auprès de clubs tels que le PSG, l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, Lille ou encore l’AS Monaco et le Stade Rennais. En attendant de savoir si cette ligue verra le jour, probablement en 2022 si le projet aboutit, les formats actuels vont se poursuivre pour le bonheur du plus grand nombre avec les championnats nationaux, la Ligue des Champions et l’Europa League.