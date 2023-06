Haaland beaucoup trop fort, Mbappé est largué

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques jours et déjà, les plus grands joueurs sont annoncés un peu partout. Certains d'entre eux coûtent néanmoins une petite fortune.

Depuis quelque temps maintenant, la valeur des joueurs sur le marché des transfert flambe totalement. Neymar avait été recruté 222 millions d'euros et Kylian Mbappé 180 millions en 2017 par le PSG. Les recrutements à plus de 100 millions d'euros ont ensuite suivi et sont presque devenus une norme. De quoi mettre en péril les finances de certains clubs, qui n'ont pas pu rentabiliser, du moins sportivement, leurs investissements. Alors que l'essor de certains joueurs fait grimper leur valeur marchande, le CIES a dévoilé ces dernières heures les joueurs les plus chers au monde en valeurs de transferts estimées. Erling Haaland domine logiquement ce classement.

Haaland, c'est indécent

Il apparait en effet que le Norvégien est le joueur à la plus forte valeur marchande, lui qui est estimé à 245 millions d'euros. Suivent sur le podium Vinicius Jr (196 millions) et Bukayo Saka (196 millions). A noter la dixième place de Kylian Mbappé, évalué à 163 millions d'euros. Un classement néanmoins normal car il ne reste plus qu'une seule année de contrat au champion du monde 2018 avec le Paris Saint-Germain. Autre Français présent dans ce classement : Eduardo Camavinga, à la 14e position, avec une valeur marchande de 118 millions d'euros. Le classement complet ci-dessous :

1 : 245 M€ Haaland

2 : 196 M€ Vinicius

3 : 196 M€ Saka

4 : 190 M€ Bellingham

5 : 184 M€ Rodrygo

6 : 178 M€ Pedri

7 : 174 M€ Gavi

8 : 170 M€ Musiala

9 : 167 M€ Foden

10 : 163 M€ Mbappé

11 : 155 M€ Valverde

12 : 153 M€ Martinelli

13 : 122 M€ Alvarez

14 : 118 M€ Camavinga

15 : 115 M€ Gvardiol

16 : 113 M€ Rafael Leao

17 : 108 M€ Militao

18 : 105 M€ Rodri

19 : 103 M€ Enzo

20 : 100 M€ Lautaro

Un classement susceptible de changer dans les prochains mois en fonction des performances des uns et des autres mais aussi de la durée restante dans leur contrat.