Euro 2024 ‍: Letexier et Turpin représenteront la France

L'UEFA a dévoilé ce mardi la liste des arbitres retenus pour officier lors du prochain Euro 2024 en Allemagne. La France aura deux représentants.

C'est une liste de 18 arbitres que l'UEFA a communiqué, et deux officiels français ont été retenus pour diriger quelques-uns des 51 matchs qui se disputeront du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Il s'agit, sans surprise, de François Letexier, désormais arbitre français numéro 1, et de Clément Turpin, le plus expérimenté de nos arbitres. A noter que Stéphanie Frappart, qui avait officié lors du Mondial 2022 au Qatar, n'a pas été retenue pour l'Euro 2024. Deux arbitres tricolores, Jérôme Brisard et Willy Delajod seront aussi en Allemagne en charge de la VAR.

