TV ‍: Le nouveau coup de DAZN, c’est réglé en une heure

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Arrivé en force en France l'été dernier après avoir conquis l'Italie, DAZN continue son offensive à travers l'Europe, signe que la plateforme britannique a des ambitions élevées.

Plateforme très ambitieuse dans le monde des droits TV du sport, DAZN a frappé fort ces dernières années avec des prises majeures, notamment dans les championnats de France et d’Italie de football. Si les recettes financières ne sont toujours pas à la hauteur et les pertes sont encore colossales, cela n’empêche pas la plateforme britannique de continuer à être offensive. Ainsi, DAZN a récupéré les droits du championnat belge de football ce jeudi. La dernière assemblée générale de l’année des clubs professionnels a permis de régler cela à l’ordre du jour, et cela n’a pas pris bien longtemps.

84 ME par an, la Belgique dit oui

🤝 | La Pro League sur DAZN : 5️⃣ années supplémentaires. 🇧🇪



Le meilleur est à venir. 😏 pic.twitter.com/CbQ8B9thcu — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 19, 2024

Selon la presse belge, il n’aura pas fallu plus d’une heure pour décider de confier le championnat à DAZN, qui conserve donc sa mainmise sur la Jupiler League. « L'actuel titulaire des droits est donc également le nouveau titulaire pour les cinq prochaines saisons concernant les droits médiatiques nationaux du football professionnel belge », a fait savoir la Pro League. DAZN fait un ainsi un carton plein, récupérant au passage la Coupe de Belgique, et les compétitions professionnelles de Belgique. Faute de concurrence, l’affaire s’est faite en une heure à peine, et cela permettra à la Ligue belge de récupérer 84 millions d’euros par saison, et ce jusqu’en 2030.